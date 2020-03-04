Фьюри рассказал, когда закончит боксерскую карьеру

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира против Энтони Джошуа станет его последним боем.

"Мне осталось провести два боя, после чего нужно будет серьезно задуматься о том, что делать дальше. Как долго это может продолжаться? Я не проигрываю на протяжении 31 поединка. Пошел уже двенадцатый год моей профессиональной карьеры", – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу This Morning.

Тайсон Фьюри

Боксер объяснил, что его жизнь похожа на американские горки, где одни эмоции быстро сменяются другими. Он долгое время проводит в тренировочном лагере, готовясь к боям, после чего вынужден снова возвращаться к обычной семейной жизни, и это его изматывает.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум заявил, что третий поединок между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри планируется на 18 июля, а его коллега Эдди Хирн хочет организовать как минимум два боя между Джошуа и Фьюри.

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