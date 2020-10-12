Фьюри отказался от третьего боя с Уайлдером

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что решил на время забыть о третьем бое против Деонтея Уайлдера.

В интервью изданию The Athletic британец рассказал, что был готов снова побить своего американского визави, но устал от того, что команда соперника постоянно переносила реванш.

"Я с нетерпением ждал возможности снова побить Уайлдера. Это быстрый и легкий бой. Но мой соперник и его команда начали морочить мне голову с датой поединка. Они не хотели драться с чемпионом мира, поскольку знали, чем это закончится. Всему миру это известно: Уайлдер снова оказался бы на пятой точке. Бой должен был пройти летом, но сначала они перенесли его на октябрь, потом на декабрь, а затем попросили провести его в следующем году. Я решил, что с меня хватит, и оставил это в прошлом", – заявил Фьюри.

Он добавил, что позволит американцу выиграть несколько поединков, преждем чем снова его нокаутировать.

Напомним, что первый поединок между боксерами закончился вничью, а второй – досрочной победой британца в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер из компании Top Rank Боб Арум заявил, что третий бой Фьюри и Уайлдера не состоится 19 декабря из-за матчей по американскому футболу.