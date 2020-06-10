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10 июня • обновлено в 20:04
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Фьюри объявил о бое с Джошуа

1.8т
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что договорился о поединке против Энтони Джошуа.

"Это официально. Бой Фьюри – Джошуа согласован на следующий год. Сначала я размажу Деонтея Уайлдера, а потом уничтожу Энтони Джошуа", – написал Фьюри в Instagram.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Промоутер Джошуа Эдди Хирн подтвердил информацию, отметив, что оба боксера согласны с финансовыми условиями боев.

"Мы еще не подписали контракты, потому что есть вещи, которые нужно проработать. Это самый большой бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет такого громкого поединка. Джошуа и Фьюри договорились о двух боях. Первый бой может состояться следующим летом", – сказал Хирн в интервью Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Фьюри (30-0-1, 21 КО) победил в бою-реванше с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

8 декабря прошлого года Джошуа (22-1, 21 КО) взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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