Фьюри объяснил, почему никогда не даст Уайлдеру реванш

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что соглашался на любую дату третьего боя, которую ему предлагала команда Деонтея Уайлдера, но им все равно не удалось договориться.

Британец заявил, что это уже не имеет никакого значения, потому что он не даст американцу шанса на реванш после оскорблений в свой адрес. Он также считает, что может подать на Уайлдера в суд за клевету, но не станет этого делать.

"Я соглашался на любую дату, которую они предлагали. Но сейчас я уже не обращаю на это внимание. Все кончено. Уайлдер пытался дискредитировать меня тем бредом, который он говорил. Если бы я был таким, как все остальные, то подал бы на него иск в 100 млн долларов за клевету. Но меня это не интересует. Он никогда в жизни не получит шанс на третий бой со мной после его слов. Поражение – это одно дело. Каждый может проиграть. Но то, что он говорил в эти последние восемь месяцев, это просто смешно", – сказал Фьюри в интервью журналисту Гарету Дэвиду.

Напомним, что во втором бою между Тайсоном и Деонтеем британец одержал досрочную победу в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри сделал неутешительный прогноз о перспективах Усика в супертяжелом весе.