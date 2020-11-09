Фьюри об Усике: никто из топ-15 с ним даже не вспотеет

Британский чемпион Тайсон Фьюри (27-0, 19-0) признался, что разочарован выступлением Александра Усика (18-0, 13 КО) в поединке против Дерека Чисоры (32-10, 23 КО).

"Цыганский король" в интервью talkSPORT невысоко оценил шансы украинца в супертяжелом дивизионе.

"По поединку против Чисоры могу сказать, что никто из топ-15 супертяжей на сегодня даже не вспотеет с Усиком. Никто из нас не волнуется. Все просто спрашивают: "Это то, из-за чего была вся шумиха? Серьезно?" Я его высоко оценивал, но с Чисорой он меня не впечатлил. А Дерек, вероятно, на сегодня самый маленький из супертяжей", – сказал Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили дебютный бой Усика в профессиональном боксе, который состоялся 9 ноября 2013 года.