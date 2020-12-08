Фьюри о высказываниях Уайлдера: советую ему немедленно обратиться к врачу

Михаил Морозов Бокс 16:42, 8.12.2020 Обновлено: 17:06, 8.12.2020

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри посоветовал Деонтею Уайлдеру обратиться к врачу, поскольку тот, по его мнению, не может самостоятельно справиться с горечью поражения в их бою.

В интервью изданию Sportbible "Цыганский король" заявил, что ранее он на себе прочувствовал ситуацию, в которой оказался американский боксер. По его словам, "чушь", которую несет Деонтей, вредит его карьере, репутации и психике.

"Все по-разному воспринимают поражение, и я уверен, что психика Уайлдера пострадала после боя со мной. Когда тебя не могли побить на протяжении 12 лет, и тут тебя внезапно нокаутируют, разрывают на куски и уничтожают на ринге – это непросто принять. Я не хочу говорить ничего плохого о нем, поскольку тоже сталкивался с психическими проблемами и нес полную чушь. Я советую ему немедленно обратиться к врачу, поскольку прошел уже почти год с момента его избиения, а он до сих пор повторяет одно и то же. Это плохо отражается на его карьере, репутации и психике", – поделился своей точкой зрения Фьюри.

Напомним, что Уайлдер придумал множество невероятных объяснений своему поражению в поединке против "Цыганского короля", включая махинации с перчатками, слишком тяжелую одежду перед выходом на ринг, плохую работу судьи и продажность его тренера, который выбросил белое полотенце в седьмом раунде боя против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский боксер объяснил, почему никогда не даст реванш Уайлдеру.

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