Фьюри назвал единственный шанс Джошуа в реванше с Руисом

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) уверен, что его земляк Энтони Джошуа в реванше сможет победить Энди Руиса лишь быстрым нокаутом.

"В реванше прогнозирую такой же исход, как и в первом бою. Я не думаю, что Джошуа лучший боксер, чем Руис. Его единственный шанс – быстрый нокаут. Джошуа нужно попытаться избавиться от Руиса как можно быстрее. Послушайте, Джошуа падал, и он будет падать снова. Руис попадал по нему чистыми ударами – Энтони оказывался в горизонтальном положении. Джошуа нужен нокаут. Надо быстро наброситься на Руиса. У Джошуа не такие быстрые руки и ноги, он не выбрасывает более качественные удары. Он уступает Руису во всем, кроме атлетизма", - цитирует британца Express.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно проиграл свои титулы в бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим (32-1, 21 КО).

Тайсон Фьюри в субботу, 15 июня, проведет свой 29-й бой на профессиональном ринге.

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