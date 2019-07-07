Фьюри назвал даты следующих боев и имена соперников

Экс-чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) рассказал, с кем и когда проведет свои следующие поединки.

Тайсон Фьюри

Первый бой состоится 5 октября в Нью-Йорке (США). Соперником британца будет Джаррелл Миллер (23-0-1, 21 КО).

Второй бой пройдет 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе (США) или Нью-Йорке. Оппонент — чемпион мира по версии WBC Деонтэй Уайлдер (41-0-1, 40 КО). Это будет матч-реванш.

Напомним, в декабре прошлого года Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри выдали мегафайт, который принес ничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний бой Фьюри провел 16 июня, завоевав титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).

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