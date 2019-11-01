Фьюри категорично оценил Усика: спортивные итоги 31 октября

Британский супертяж Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге, а также категорично высказался об Александре Усике.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 31 октября.
Кроме того, футболист "Шахтера" Тарас Степаненко вскипел после матча с "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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