Фьюри категорично оценил Усика: спортивные итоги 31 октября

Британский супертяж Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге, а также категорично высказался об Александре Усике.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 31 октября.

Кроме того, футболист "Шахтера" Тарас Степаненко вскипел после матча с "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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