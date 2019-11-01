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1 ноября • обновлено в 09:52
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Фьюри категорично оценил Усика: спортивные итоги 31 октября

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Британский супертяж Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге, а также категорично высказался об Александре Усике.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 31 октября.

Кроме того, футболист "Шахтера" Тарас Степаненко вскипел после матча с "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Персоны
Тайсон Фьюри Александр Усик Тарас Степаненко
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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