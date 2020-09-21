Фьюри дал прогноз на бой Усик – Джошуа и обратился к Энтони

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) станет чемпионом мира в супертяжелом весе, если выйдет в ринг против британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Такое мнение в интервью Behind The Gloves выразил обладатель пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри. При этом он отметил, что не верит в организацию боя Усика и Джошуа.

"Если они будут драться, то Усик победит Джошуа, но держу пари, что они не подерутся. Зачем это Джошуа? В бою с Усиком он сможет заработать только 10% от того, что принесет ему поединок против меня. Джошуа, я проткну тебя, как нож масло. Выходи на ринг, и получишь нокаут. А потом подерешься с парнями попроще. Никакого неуважения к Усику. Он великий боец, чемпион в тяжелом весе, который станет чемпионом в супертяжах, если сразится с Джошуа", – приводит слова Фьюри BoxingScene.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Александра Усика потребовали от Энтони Джошуа проведения чемпионского боя. При этом промоутер британца Эдди Хирн допустил, что его клиент откажется от одного из поясов, дабы сразится с Фьюри, а не Усиком.