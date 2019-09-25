Футболист "Динамо" забил фантастический гол с 30 метров

17-летний полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко оформил гол-шедевр в матче молодежного первенства против "Ворсклы".

На 41-й минуте полтавчане нарушили правила против киевского футболиста. Исполнять удар взялся Бражко, и несмотря на то, что до ворот было метров 30, мяч, словно радиоуправляемый, влетел в сетку ворот.

Вратарь ничего сделать не смог, а встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "бело-синих". OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим голом.

Напомним, что киевское "Динамо" в гостях обыграло "Мариуполь" в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на стадионе "Ильичевец" завершилась со счетом 0:1.

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