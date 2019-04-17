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Финты и обманки: лучшие трюки Ломаченко взорвали интернет

Финты и обманки: лучшие трюки Ломаченко взорвали интернет
Видео с нашим соотечественником собирает внушительное число просмотров
3.4тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко после фантастической победы над Энтони Кроллой стал к себе привлекать еще больше внимания.

Видео с нарезкой его боев стало настоящим хитом в интернете. В ролик вошли все финты, обманки и трюки, которые использует украинец в битве со своими соперниками.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить мастерство и технику нашего соотечественника.

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Как сообщал OBOZREVATEL, спустя некоторое время после поединка с Кроллой появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Накануне известный российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал от Василия проведения поединка против его подопечного Романа Андреева или оставить один из поясов.

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Персона
Василий Ломаченко
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