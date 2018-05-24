Финал WBSS Усик - Гассиев: стали известны неожиданные подробности о месте боя

Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может состояться в Москве.

С таким предложением к руководству WBSS обратилась Федерация бокса России (ФБР).

При этом, по данным организации, в списке претендентов на проведение боя не значится изначальное место поединка аравийская Джидда.

"Мы сделали предложение WBSS о проведении боя в Москве. Теперь руководство суперсерии проведет совещание внутри компании и примет решение. Помимо Москвы есть варианты - Рига, Великобритания, Австралия. Решение должно быть принято на следующей неделе: в понедельник или вторник", - цитирует ТАСС генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Напомним, сегодня в Москве на специальной пресс-конференции должны были объявить новую дату боя, однако мероприятие отменили. Причина – разногласия между стороной WBSS и ФБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Усик – Гассиев был запланирован на 11 мая, но по причине травмы украинца был перенесен.