Федерация бокса Украины поддержала россиянина на выборах в международную организацию
Глава Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимир Продивус поддержал своего коллегу из России Умара Кремлева на выборах президента Международной федерации любительского бокса (AIBA).
Издание "Чемпион" опубликовало копию соответствующего письма, подписанного Продивусом. В нем глава ФБУ написал, что генеральный секретарь федерации бокса России является лучшим и самым достойным кандидатом на пост президента международной организации.
"Я уверен, что Умар Назарович Кремлев – лучший и самый достойный кандидат на пост президента AIBA, который обладает всеми качествами быть президентом. Он человек, который действительно любит бокс, знает и понимает этот вид спорта и его проблемы. Он способен построить стратегию развития олимпийского бокса и стать гарантом построения профессионального диалога с Международным олимпийским комитетом. Он продемонстрировал, что ключевые принципы его работы строятся исключительно на прозрачности и честности, где интересы спортсменов и тренеров является прерогативой", – считает Продивус.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кремлев назвал Василия Ломаченко православным братом и пригласил его в Россию, пообещав устроить ему теплый прием.