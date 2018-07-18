Фартовый для Украины: назван рефери на бой Усик - Гассиев

Американец Селестино Руис будет рефери в ринге в финале WBSS в первом тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Он работал в 250 поединках, 15 из которых были за чемпионский титул.

Руис оказался фартовым для Украины: судья обслуживал поединок Александра Гвоздика против Крейга Бейкера, в котором наш соотечественник одержал победу нокаутом в 6-м раунде, сообщает sport.ua

Судьи вне ринга – Робин Тейлор от IBF, Мауро Ди Фиоре от WBC и Филиппе Вербке от WBA. Четвертым рефери будет Йорг Милке от WBO.

Напомним, что поединок поединок Усик - Гассиев состоится в субботу, 21 июля, на арене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Гассиев. Начало вечера бокса – в 18:00 по киевскому времени.