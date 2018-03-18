Фанат в Нью-Йорке остановил Ломаченко и заставил выполнить его просьбу: опубликовано видео

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) стал участником курьезного эпизода в Нью-Йорке. Боксера, который вместе с отцом и промоутером Эгисом Климасом направлялся на бой Гвоздик - Амар остановил американский фанат и "заставил" сделать с собой селфи.

Поклонник был настолько шокирован тем, что увидел рядом с собой чемпиона, что долго не мог сдержать эмоций. Американец постоянно повторял "О, чёрт!", был очень взволнован и успокоился лишь тогда, когда Василий сделал с ним совместную фотографию.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Отметим, что подобная ситуация происходит с Ломаченко не первый раз. В декабре прошлого года после победы в бою за титул чемпиона мира по версии WBO против Гильермо Ригондо, жители Нью-Йорка заставили украинца сделать с ними совместную фотосессию.