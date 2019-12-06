"Этот старикашка..." Джошуа рассказал о жестком троллинге Кличко

Экс-чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа рассказал о своем разговоре с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко, который произошел в преддверии его боя с Энди Руисом.

Как сообщает DAZN, Кличко позвонил своему бывшему оппоненту Джошуа, когда тот уже находился в Саудовской Аравии и завершал подготовку к матчу-реваншу с мексиканцем. По словам 30-летнего британца, 43-летний Кличко дал ему много ценных советов.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко boxingscene.com

"Я его считаю своим другом и наставником. До сих пор вспоминаю, как перед нашим очным поединком в 2017 году Владимир назвал меня "чемпионом по кроссфиту". Я тогда еще подумал: "Что этот старикашка себе позволяет?" А он просто хотел сказать, что сами по себе физические данные в боксе – далеко не главное. Говоря между нами, с точки зрения именно боксерской подготовки он был лучше меня, потому что проводил больше времени в ринге", – отметил Джошуа.

Британец также признался, что сделал выводы после уроков Владимира.

"Сейчас я и моя команда проводим в ринге очень много времени. Мне важно чувствовать себя максимально комфортно в ринге, ощущать его и понимать науку бокса", – добавил британский боксер.

Напомним реванш Джошуа – Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джошуа также назвал Владимира Кличко более дисциплинированным и дипломатичным боксером.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!