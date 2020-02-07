"Этого не будет": украинский боксер осадил соперника перед чемпионским боем

Обладатель титула WBA в наилегчайшем весе украинец Артем Далакян (19-0, 14 КО) остудил пыл своего соперника Йосбера Переса (17-2, 15 КО), заявив, что оставит за собой чемпионский пояс по итогам боя.

"Настроение боевое. Жду болельщиков завтра на поединке. Своему сопернику хочу сказать, что он уже четвертый из тех, кто приезжает сюда и пытается забрать мой пояс. Титул отсюда не уедет, если я этого не захочу или его не оставлю. В данный момент я не хочу его терять. Этого не будет", – цитирует слова Далакяна агентство Xsport.

Артем Далакян MMABoxing.ru

Украинский боксер рассказал, что серьезно готовился к поединку, выполнив свой план и сумев избежать травм.

"Во время подготовки я приблизительно провел 100 раундов спаррингов, пробежал 200 километров кросса. То есть, все сделано. Все прошло по плану, без травм. Думаю, завтра будет бокс и яркая победа", – добавил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем бою в рамках защиты пояса WBA Артем Далакян нокаутировал представителя Таиланда Саравута Таворнхама.

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