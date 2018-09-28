''Это важно'': Кличко анонсировал бой Усика в Украине

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рано или поздно вновь проведет бой в Украине. Уверенность в этом выразил легендарный боксер, "вечный" чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко.

"Александр будет боксировать в Украине. Это однозначно. О Ломаченко я не могу сказать. Что касается Усика, было бы здорово провести такой бой на "Олимпийском". Я уверен, что стадион будет полным на такого хорошего спортсмена и на хорошего соперника. Бой на Родине – это будет важно для Усика. Его вероятность высока", – цитирует мэра Киева Tribuna.com.

Он также объяснил, что финансовая составляющая не станет проблемой для организации вечера бокса в Киеве.

" Львиная доля гонораров спортсменов концентрируется в результате продажи телевизионных прав на трансляцию этого поединка, достаточно незначительная часть приходит от проданных билетов. Я думаю, что сегодня, благодаря медиа, данный поединок может смотреть практически весь мир. Вероятность проведения такого боя в Киеве достаточно высокая, а гонорары спортсменов не будут принципиально отличаться от тех сумм, которые они могут получить на Западе", – отметил Кличко-старший.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик свой ближайший бой проведет в Манчестере против британца Тони Белью. Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе пройдет 10 ноября.