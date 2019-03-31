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"Это ужасно": легендарный экс-чемпион мира оценил бой Гвоздика

5.9тЧитать материал на украинском

Легендарный американский боксер Андре Уорд поддержал украинца Александра Гвоздика после его неоднозначной победы над французом Дуду Нгумбу.

Соперник нашего чемпиона отказался от продолжения борьбы в пятом раунде, сославшись на травму, что, по мнению, бывшего чемпиона мира, может повлиять на психологию Гвоздика.

Андре Уорда

Андре Уорда

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Гвоздик - Нгумбу: весь бой на видео

"Каково это тренироваться восемь недель и затем выигрывать поединок подобным образом? Со мной никогда подобного не происходило, думаю, это ужасно. Но нужно пройти через это разочарование, выйти на свет и сказать себе: "Я понимаю, что это не то, что хотели увидеть болельщики, это не то, к чему я готовился, но я провел защиту, забрал чек. Сейчас нужно вернуться домой и просто смотреть, что будет дальше, что еще я могу сделать", – сказал Уорд в интервью FightHype.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказал свое недовольство тем, как завершился его первая защита чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета в полутяжелом весе.

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Тема
Гвоздик - Нгумбу
Персоны
Андре УордАлександр ГвоздикДуду Нгумбу
Место
СШАФиладельфия
Источник
Источник:XSPORT
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