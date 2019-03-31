"Это ужасно": легендарный экс-чемпион мира оценил бой Гвоздика

Легендарный американский боксер Андре Уорд поддержал украинца Александра Гвоздика после его неоднозначной победы над французом Дуду Нгумбу.

Соперник нашего чемпиона отказался от продолжения борьбы в пятом раунде, сославшись на травму, что, по мнению, бывшего чемпиона мира, может повлиять на психологию Гвоздика.

Андре Уорда Top Rank

"Каково это тренироваться восемь недель и затем выигрывать поединок подобным образом? Со мной никогда подобного не происходило, думаю, это ужасно. Но нужно пройти через это разочарование, выйти на свет и сказать себе: "Я понимаю, что это не то, что хотели увидеть болельщики, это не то, к чему я готовился, но я провел защиту, забрал чек. Сейчас нужно вернуться домой и просто смотреть, что будет дальше, что еще я могу сделать", – сказал Уорд в интервью FightHype.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказал свое недовольство тем, как завершился его первая защита чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета в полутяжелом весе.

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