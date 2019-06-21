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"Это удивительно, он великий!" Экс-чемпион мира бросил вызов Усику

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Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе Джозеф Паркер признался, что рад переходу в дивизион украинца Александра Усика.

По словам южноафриканского спортсмена, наш соотечественник является по истине невероятным бойцом, с котором было бы интересно выйти в ринг.

"Я хотел бы приветствовать Усика в супертяжелом дивизионе. Он действительно, реально великий боец. То, что он сделал в тяжелом весе, удивительно. Я хотел бы проверить себя на фоне лучших в мире, а он, безусловно, к таковым относится", – цитирует Паркера портал Boxing Scene.

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Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

Boxing Scene

Отметим, что 29 июня Джозеф Паркер сразится с экс-соперником Владимира Кличко Алексом Леапаи.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер Тайсона Фьюри рассказал, что Александра Усика ждут серьезные проблемы в боях с габаритными супертяжами.

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Персоны
Александр УсикДжозеф Паркер
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Ковалёва Катя
Ковалёва Катя
Спaсибo тому, кто пoкaзал мне этот сaйт MEMEVICIO.COM/434ukre Пpоcто пpойдя проcтoй опpоc пoлyчила пoчти пoлугoдовую зaрплатy)) Пoльзуйтecь, пoка ещe ecть возмoжнoсть=)
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