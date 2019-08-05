"Это произойдет": непобедимый американский боксер бросил вызов Ломаченко

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полулегком весе американец Джервонта Дэвис вызвал на бой украинца Василия Ломаченко. Бой может состояться в 2020 году.

Василий Ломаченко и Джервонта Дэвис pressorg24.com

"Конечно, я заинтересован в том, чтобы провести бой с Ломаченко. Вы же понимаете, что топовые бойцы должны бороться друг с другом. Безусловно, я хочу этого. Возможно, поединок состоится в начале 2020 года. Я достаточно готов для этого вызова. У меня есть необходимые навыки. Я возмужал, как боец и как личность. Думаю, что сейчас подходящее время. Ломаченко необходимо продолжать побеждать. И тогда однажды мы встретимся на ринге. Это точно произойдет", - отметил Дэвис, которого цитирует Boxing News 24.

Примечательно, что 24-летний Дэвис имеет в активе 22 победы на профессиональном ринге (из них - 21 нокаутом) и ни одного фиаско.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко должен вернуться на ринг 31 августа, когда встретится с Люком Кэмпбеллом на "O2 Arena" в Лондоне.

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