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"Это подарок": Кличко назвал главный "допинг" в своей карьере

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Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко признался, что страх поражения был главным "допингом" в его карьере.

"В бою с Энтони Джошуа я не добился своей цели – вернуть титулы чемпиона мира. Я был одержим победой, но не понимал, сколько дверей окажутся открытыми. Я никогда не выигрывал так много при поражении. Когда я выходил на ринг, я всегда опасался. Но это давало мне силы, помогало преодолеть сопротивление. Страх – это подарок, который делает нас быстрее, умнее и сильнее", – цитирует Кличко klitschko-brothers.com.

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Ранее Кличко признал, что не был одержим проведением матча-реванша с Энтони Джошуа. По его словам, предложение о бое была на руках, но, в конце концов, украинец осознал, что необходимо заканчивать профессиональную карьеру.

Персона
Владимир Кличко
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