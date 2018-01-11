"Это подарок": Кличко назвал главный "допинг" в своей карьере

Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко признался, что страх поражения был главным "допингом" в его карьере.

"В бою с Энтони Джошуа я не добился своей цели – вернуть титулы чемпиона мира. Я был одержим победой, но не понимал, сколько дверей окажутся открытыми. Я никогда не выигрывал так много при поражении. Когда я выходил на ринг, я всегда опасался. Но это давало мне силы, помогало преодолеть сопротивление. Страх – это подарок, который делает нас быстрее, умнее и сильнее", – цитирует Кличко klitschko-brothers.com.

Ранее Кличко признал, что не был одержим проведением матча-реванша с Энтони Джошуа. По его словам, предложение о бое была на руках, но, в конце концов, украинец осознал, что необходимо заканчивать профессиональную карьеру.