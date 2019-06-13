"Это по-жлобски": Усик объяснил отказ от поясов

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик считает правильным отказ от добытых поясов.

Наш соотечественник, который переходит в супертяжелую весовую категорию, позволил бойцам крузервейта разыграть вакантные титулы.

"Я ухожу в супертяжи. Зачем мне их держать? Я же их выиграл. Все, они уже мои. А сейчас пускай ребята за них побоксируют. Потому что мне кажется, это чуть-чуть по-жлобски – переходить в хевивейт и держать пояса. От IBF мы тоже вот-вот откажемся. Я не собираюсь возвращаться в крузервейт. Но если вздумаю, то придется их собрать еще раз. Но это я сейчас прикол сказал. Какое возвращение?" – сказал Усик в интервью своему официальному каналу на YouTube.

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил Александру статус "чемпиона в отпуске". А от титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец отказался сам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик должен дебютировать в супертяжелом весе в сентябре. Вероятным соперником украинца станет Карлос Такам из Камеруна, бой с которым был запланирован на 25 мая, но сорван из-за травмы нашего соотечественника.

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