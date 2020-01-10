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10 января • обновлено в 19:42
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"Это ошибка": Лопес высказался о бое с Ломаченко

1.9т
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Американский боксер Теофимо Лопес готовится дать настоящий бой украинскому суперчемпиону Василию Ломаченко.

Два представителя легкого веса весной разыграют звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе, а Теофимо уверен в своей будущей победе.

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Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

"У меня остался только один бой в легком весе. Я хочу провести его прямо сейчас, чтобы подняться в следующую категорию. Мы ведем переговоры с Ломаченко, я целиком и полностью открыт к этому бою. Я никого не избегаю. Я единственный боксер, готовый боксировать со всеми. Это, наверное, очень удивляет моих соперников. Они считают меня молодым и неопытным, но я докажу, что это ошибка. Не надо меня недооценивать. Хотя, мне даже нравится, когда мои соперники так делают. Они облегчают мне задачу таким образом", – сказал Лопес в интервью каналу ESPN, пишет iSport.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер обоих боксеров Боб Арум назвал дату и место проведения боя Ломаченко – Лопес.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко
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