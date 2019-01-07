''Это ошибка'': кубинский боксер вспомнил о Ломаченко

Легендарный кубинский боксер Гильермо Ригондо признал ошибкой проведение поединка против украинца Василия Ломаченко, в котором он отказался от борьбы после шестого раунда.

Двукратному олимпийскому чемпиону пришлось подняться сразу на две весовые категории ради боя с нашим соотечественником. "Конечно же, это было ошибкой. Мне не стоило перепрыгивать через две весовые категории ради боя. Особенно учитывая, сколько мне за это заплатили, а также учитывая, какой у меня был тренировочный лагерь. Но я не хочу сейчас оправдываться. Ломаченко – великий чемпион, но тот бой, пожалуй, был ошибкой. Это нормально, это жизнь. Люди допускают ошибки. Важно не это. Важно то, как вы справляетесь с последствиями допущенных ранее ошибок", – сказал Ригондо для BoxingTalk, пишет vringe.com.

Ломаченко - Ригондо Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Жервонта Дэвис отметился странным высказыванием о Василии Ломаченко.