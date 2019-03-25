"Это обман": американцу поставили жесткое условие для супербоя с Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченко, призвал американца Майки Гарсию даже не мечтать о равном разделении гонорара в бою с нашим чемпионом.

По мнению легенды бокса, поражение его соотечественника от Эррола Спенса повлияло на финансовые расклады возможного поединка.

Василий Ломаченко и Майки Гарсия Boxing Scene

"Мне показалось, что Майки и не пытался победить. Он видел парня напротив, который был намного крупнее него, и он 12 раундов защищался. Это обман людей, по моему мнению. Майки повредил свою "жизнеспособность". Да, мы сделаем бой с ним, но в этом поединке уже не будет раздела гонорара 50 на 50", – приводит слова Арума vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченеко 12 апреля проведет защиту своих чемпионских поясов в бою с британцем Энтони Кроллой.

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