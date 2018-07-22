"Это невероятно": Усик вызвал дикий восторг в России

Украинец Александр Усик, победив в финале Всемирной боксерской суперсерии Мурата Гассиева, вызвал восторг у российских болельщиков. Любители бокса из РФ признают невероятную техничность и мощь нашего соотечественника.

"Высочайший класс бокса продемонстрировал Усик. Просто браво. Я такой легкости во всех раундах не видел ни от кого, даже от Тайсона", - пишет комментатор в сети.

"Движение Усика для такого веса - это просто невероятно. Новый Али - одно слово", - сравнивает украинца с великим Мохаммедом другой пользователь.

Новости Эффектный выход Усика на финал WBSS произвел фурор в Москве

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские исполнители умудрились исковеркать гимн Украины перед боем.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.