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"Это невероятно": Усик вызвал дикий восторг в России

6.5тЧитать новость на украинском

Украинец Александр Усик, победив в финале Всемирной боксерской суперсерии Мурата Гассиева, вызвал восторг у российских болельщиков. Любители бокса из РФ признают невероятную техничность и мощь нашего соотечественника.

"Высочайший класс бокса продемонстрировал Усик. Просто браво. Я такой легкости во всех раундах не видел ни от кого, даже от Тайсона", - пишет комментатор в сети.

"Движение Усика для такого веса - это просто невероятно. Новый Али - одно слово", - сравнивает украинца с великим Мохаммедом другой пользователь.

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Эффектный выход Усика на финал WBSS произвел фурор в Москве

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские исполнители умудрились исковеркать гимн Украины перед боем.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
Россия
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