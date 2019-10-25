Только один бой: Ломаченко сделал откровенное признание

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко прокомментировал присвоение ему титула "особого" чемпиона WBC в легком весе.

Василий Ломаченко

"Это особенное событие для меня. Когда я был ребенком, я мечтал о мировом чемпионстве и о поясе WBC. Теперь у меня их два. Я всегда считал бокс спортом, где есть возможность драться с лучшими парнями. Но мы с вами знаем о промоутерах, телеканалах, это непросто. Однако теперь, я верю, мы сможем организовать много интересных боев. Мечтаю ли я стать абсолютным чемпионом? Конечно! Мне нужен еще один бой! Жду 14 декабря, когда сразятся между собой Комми и Лопес", – сказал украинец.

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Кроме того, по словам Ломаченко, он пока не планирует переходить в другой дивизион.

"Сейчас мне комфортно в легком весе. Конечно, если в будущем у нас будет интересный бой в полулегком весе, то я спущусь ради этого", - добавил Василий.

Напомним, что в дальнейших планах Ломаченко - поединок с победителем противостояния между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом. Бой украинца может состояться в начале 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Эдди Хирн назвал ошибкой "особый" статус Ломаченко.

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