"Это не шутка": у Усика заявили о бое на "Олимпийском"

Александр Чеканов Бокс 14:39, 14.04.2020 Обновлено: 15:01, 14.04.2020

Команда Александра Усика уже в ближайшее время планирует организовать в Киеве на НСК "Олимпийский" чемпионский бой украинского боксера.

Об этом в прямом эфире страницы Ukraine Boxing в социальной сети Instagram заявил глава промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

"Усик 100% соберет полный НСК "Олимпийский". Мы об этом очень серьезно думаем. Это не шутка и не пустые слова. Если мы говорим о том, чтобы продать весь стадион, то соперник, конечно, не должен выезжать на коляске. Усик должен стать чемпионом мира, он должен проводить защиту пояса. А делать это можно против боксеров, которые находятся в рейтингах, а там крайне редко бывают случайные персонажи. Поэтому однозначно это должен быть солидный соперник", – заявил Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Красюк назвал последние высказывания Александра Усика о декоммунизации в Украине и оправдании россиян за аннексию Крыма и войну на Донбассе личным мнением боксера.

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