"Это не позор": промоутер Джошуа высказался о бое Ломаченко - Кролла

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн уверен, что поражение Энтони Кроллы от Василия Ломаченко не является катастрофой.

"Третий раунд был фатальным, потому что он сидел на канатах. А в четвертом Кролла знал, что должен что-то сделать. Когда вы боксируете против Ломаченко, у вас появляются проблемы. Ломаченко был слишком хорош для Энтони. Проигрывать Ломаченко никогда не было позором. У него не может быть сожалений, потому что он хорошо подготовился. Кто собирается победить Ломаченко?", – сказал Хирн в интервью Boxing Scene.

Хирн уверяет, что с Энтони все в порядке.

"Очевидно, это был тяжелый нокаут – удар в висок, которого он не видел. После того, как рефери дал отсчет, он поднялся и был в порядке. Но он опустошен. Он сказал: "Я так потрясен командой из-за работы, которую они сделали". Я ответил: "Не беспокойся о команде, ты просто дрался с номером один в рейтинге вне весовых категорий", - подытожил Хирн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь на 13 апреля успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО). Спустя некоторое время появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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