"Это не конец пандемии": Владимир Кличко записал эмоциональное послание

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал обращение ко всем своим поклонникам из Украины и не только.

"Я спрашиваю себя: есть ли реальность после коронавируса, в которой мы просто возвращаемся к старым привычкам? Или это вопрос о начале новой реальности с коронавирусом, в которой мы сохраняем положительные аспекты, такие как внимание, забота друг о друге, солидарность, развитие цифровых технологий? И все же: некоторые вещи не могут заменить цифровой мир. Конец карантина – это не конец пандемии. Мы все это знаем. Но это может стать началом новой реальности – нового баланса между цифровым и реальным миром", – написал Кличко в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта Кличко обратился к людям с призывом распространить вирус солидарности в ответ на пандемию коронавируса в мире.

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