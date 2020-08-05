Это настоящая катастрофа, – известный промоутер о бое Роя Джонса и Тайсона

Эдди Хирн раскритиковал запрет на нокаут в бою Роя Джонса-младшего и Майка Тайсона.

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что супербой двух легенд бокса Роя Джонса-младшего и Майка Тайсона может стать настоящей катастрофой из-за особых правил поединка.

Он остался крайне недоволен тем, что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила, что ни один из боксеров не должен пытаться нокаутировать своего соперника.

"Комиссия объявила о том, что никто из боксеров не должен пытаться нокаутировать соперника. Вы можете себе это представить? Тайсон выходит на ринг и пытается сделать нокаут, но его отгоняют и говорят остановиться. Это настоящая катастрофа. Как по мне, лучше бы они показали все, на что способны. Тогда бы я заплатил деньги за просмотр этого боя", – цитирует слова Хирна издание BoxingScene.

Поединок между двумя легендами бокса запланирован на 12 сентября в Лос-Анджелесе.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Роя Джонса-младшего решил застраховать уши своего клиента перед боем с Тайсоном.