"Это лицемерие": Редкач раскритиковал ответ Усика на вопрос: "Чей Крым?"

Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач возмутился экс-абсолютным чемпионом Александром Усика за его позицию по крымскому вопросу.

Александр Усик и Иван Редкач

"Ответ Усика на вопрос: "Чей Крым?" – "Крым божий", это как минимум лицемерие. Я думаю, зарабатывать в России Усик и Ломаченко смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды. В конце концов, многие украинские звезды шоу-бизнеса живут и зарабатывают в России, и при этом не затрагивают никаких политических тем. Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, потому что придется "красиво" уходить из Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут", – цитирует Редкача meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне появилось видео, в котором показано, как менялась риторика высказывания олимпийского чемпиона Лондона-2012, начиная с 2014 года. Сразу после аннексии полуострова, Усик заявлял, что Крым это Украина, однако затем резко изменил точку зрения.

Спортсмен всячески уходил от прямого ответа, придумывая версии в стиле "Крым божий" и "Крым – это Крым".

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