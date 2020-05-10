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10 мая • обновлено в 19:01
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"Это лицемерие": Редкач раскритиковал ответ Усика на вопрос: "Чей Крым?"

3.6т
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Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач возмутился экс-абсолютным чемпионом Александром Усика за его позицию по крымскому вопросу.

Александр Усик и Иван Редкач

Александр Усик и Иван Редкач

"Ответ Усика на вопрос: "Чей Крым?" – "Крым божий", это как минимум лицемерие. Я думаю, зарабатывать в России Усик и Ломаченко смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды. В конце концов, многие украинские звезды шоу-бизнеса живут и зарабатывают в России, и при этом не затрагивают никаких политических тем. Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, потому что придется "красиво" уходить из Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут", – цитирует Редкача meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне появилось видео, в котором показано, как менялась риторика высказывания олимпийского чемпиона Лондона-2012, начиная с 2014 года. Сразу после аннексии полуострова, Усик заявлял, что Крым это Украина, однако затем резко изменил точку зрения.

Спортсмен всячески уходил от прямого ответа, придумывая версии в стиле "Крым божий" и "Крым – это Крым".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Иван Редкач
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
никак в кастрюлю не влезает мысль что свою позицию можно иметь и без денег. А лицемерие это как раз задавать подобный вопрос, не замечая ответ крымчан.
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Hop Hip
Hop Hip
Деркач известен чем? Нет не выдающимися успехами, он укусил соперника на ринге)). За что и был дисквалифицирован. Без бокса,на карантине, с головой тоже не в порядке. Ничего лучшего не знает чтобы на Усика гавкать.
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