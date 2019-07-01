"Это ему навредит": у Гассиева готовятся мстить Усику

Тренер россиянина Мурата Гассиева Абель Санчес ожидает проведения боя своего подопечного с украинцем Александром Усиком в рамках супертяжелого веса.

По словам мексиканского специалиста, команда дагестанского боксера жаждет реваншироваться за поражение в финале Всемирной суперсерии в июле минувшего года.

"Это поединок, за который мы как команда хотим отомстить. Мы знаем, что тогда не были готовы на 100%, и это усложнило ситуацию, но мы бы очень хотели реванш в будущем. В особенности, если это будет чемпионский бой. Разница в габаритах принесет Усику сложности. Отсутствие мощного удара навредит ему. Мы с нетерпением ждем реванша, и надеемся, что это будет легкий бой", – цитирует Санчеса WBN.

Как сообщал OBOZREVATEL, камерунский супертяж Карлос Такам бросил дерзкий вызов Александру Усику, пообещав нокаутировать украинца в его дебютном поединке в хевивейте.

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