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7 декабря • обновлено в 15:40
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"Это его решение": Поветкин высказался о реванше с Кличко

1.2т
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Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжелом весе Александр Поветкин (35-2, 24 КО) прокомментировал возможное возвращение на ринг Владимира Кличко и реванш с ним.

"Как я отношусь к тому, что он может вернуться? Я думаю, это его решение. Если он захотел вернуться, то это его право. Я не вижу ничего плохого. А по поводу с ним побоксировать, я бы с радостью согласился на реванш с ним", – сказал Поветкин.

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Напомним, бой Кличко – Поветкин прошел в октябре 2013 года и завершился уверенной победой украинца по очкам. При этом Русский Витязь побывал в четырех нокдаунах.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кличко - Поветкин
Персоны
Александр Поветкин Владимир Кличко
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