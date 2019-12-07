"Это его решение": Поветкин высказался о реванше с Кличко

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжелом весе Александр Поветкин (35-2, 24 КО) прокомментировал возможное возвращение на ринг Владимира Кличко и реванш с ним.

"Как я отношусь к тому, что он может вернуться? Я думаю, это его решение. Если он захотел вернуться, то это его право. Я не вижу ничего плохого. А по поводу с ним побоксировать, я бы с радостью согласился на реванш с ним", – сказал Поветкин.

Напомним, бой Кличко – Поветкин прошел в октябре 2013 года и завершился уверенной победой украинца по очкам. При этом Русский Витязь побывал в четырех нокдаунах.

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