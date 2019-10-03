"Это д*рьмо!" Усик сделал откровенное признание

Украинец Александр Усик, который продолжает подготовку к дебютному бою в супертяжелом весе, рассказал, почему отказался от сотрудничества с американскими тренерами.

В частности, наш соотечественник отметил, что ему не нравится стиль работы специалистов из США.

"Когда я в первый раз приехал в США, то думал, что если я буду работать с американским тренером, то он мне покажет что-то такое, что я стану непобедимым, тренируясь даже на 50%. Первые пять лет я работал с Джеймсом Али Баширом. Уважаю его, как тренера, я с ним прошел пять лет и стал чемпионом мира. Но абсолютно никакой системы нет. Я стою перед зеркалом и делаю школу бокса (базовый набор передвижений. – Ред.). Он меня спрашивает, что это, а потом говорит: "Это дерьмо, не делай этого", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу BRUTE KITCHEN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик накануне боя с Тайроном Спонгом 12 октября резко ответил своим критикам из-за перехода в новую весовую категорию.

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