Буйвол из России: в команде Усика оценили полуфинал WBSS

Полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом наверняка получится невероятно зрелищным и интересным для зрителей.

Уверенность в этом в комментарии Sportbox.ru выразил промоутер украинского чемпиона Александра Усика Александр Красюк. По его мнению, главной фишкой поединка является то, что соперники проповедуют разный стиль бокса.

"Гассиев или Дортикос? Весьма интересный вопрос! Там шансы 50 на 50, нет явного фаворита. Гассиев – это буйвол, бьющий кувалдой. А Дортикос – быстрый нейрохирург, который жалит скальпелем. Это бой двух контрпанчеров, работающих в разных стилях. С нетерпением жду этот поединок", – отметил Красюк.

Бой между чемпионом IBF Муратом Гассиевым и регулярным чемпионом WBA Юниером Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи. Победитель этого поединка встретится с Усиком в финале WBSS.

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