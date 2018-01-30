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Буйвол из России: в команде Усика оценили полуфинал WBSS

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Полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом наверняка получится невероятно зрелищным и интересным для зрителей.

Уверенность в этом в комментарии Sportbox.ru выразил промоутер украинского чемпиона Александра Усика Александр Красюк. По его мнению, главной фишкой поединка является то, что соперники проповедуют разный стиль бокса.

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"Гассиев или Дортикос? Весьма интересный вопрос! Там шансы 50 на 50, нет явного фаворита. Гассиев – это буйвол, бьющий кувалдой. А Дортикос – быстрый нейрохирург, который жалит скальпелем. Это бой двух контрпанчеров, работающих в разных стилях. С нетерпением жду этот поединок", – отметил Красюк.

Бой между чемпионом IBF Муратом Гассиевым и регулярным чемпионом WBA Юниером Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи. Победитель этого поединка встретится с Усиком в финале WBSS.

Как сообщал "Обозреватель", Александр Усик побил исторический рекорд легенды мирового бокса.

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Темы
WBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикАлександр Красюк
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