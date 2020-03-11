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11 марта • обновлено в 23:17
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"Это будет война": Усик получил угрозу от Чисоры перед боем

1.3т
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Британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО) пригрозил войной непобедимому украинскому супертяжеловесу Александру Усику (17-0, 13 КО).

Усик - Чисора

Усик - Чисора

t.me/Usyk17

"Война идет. Усик считает, что он может подняться и выжить с большими мальчиками. Он может быть бесспорным чемпионом мира в тяжелом весе, но 23 мая он узнает, каково это быть пораженным настоящим супертяжеловесом. Он приходит на мою территорию. Я собираюсь предельно точно объяснить ему, почему он прятался в крузервейте, а также отомстить за моего мальчика, Тони Белью. Это будет война", – цитирует слова Чисоры официальный Telegram-канал Усика.

"Будет война": Усика попытались запугать перед его боем

t.me/Usyk17

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта было объявлено, что непобедимый украинский боксер Александр Усик официально свой следующий бой проведет против Дерека Чисоры. Встреча состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
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