"Это будет фантастический бой": Усику нашли нового соперника

Менеджер британского супертяжа Дерека Чисора Дэвид Хэй после боя с Дэвидом Прайсом заявил, что хочет устроить своему подопечному бой с украинцем Александром Усиком.

"Хотим организовать бой с Усиком. Если получится, то это будет фантастический бой. Дайте Дереку шанс в борьбе за титулы в супертяжелом весе. Усик обязательный претендент на титул чемпиона мира WBO, а Дерек как раз выиграл титул WBO. Так что было бы резонно устроить им бой", – сказал Хэй.

'WE WANT USYK' - DAVID HAYE SAYS PRICE WOULD'VE BEEN 'KNOCKED OUT' - REACTS TO CHISORA WIN https://t.co/kOXGsIiMyX