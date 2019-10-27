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27 октября • обновлено в 12:00
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"Это будет фантастический бой": Усику нашли нового соперника

1.1т Читать материал на украинском

Менеджер британского супертяжа Дерека Чисора Дэвид Хэй после боя с Дэвидом Прайсом заявил, что хочет устроить своему подопечному бой с украинцем Александром Усиком.

"Хотим организовать бой с Усиком. Если получится, то это будет фантастический бой. Дайте Дереку шанс в борьбе за титулы в супертяжелом весе. Усик обязательный претендент на титул чемпиона мира WBO, а Дерек как раз выиграл титул WBO. Так что было бы резонно устроить им бой", – сказал Хэй.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне.

13 октября Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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Персоны
Дерек Чисора Дэвид Хэй Александр Усик
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