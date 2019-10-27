"Это будет фантастический бой": Усику нашли нового соперника

Менеджер британского супертяжа Дерека Чисора Дэвид Хэй после боя с Дэвидом Прайсом заявил, что хочет устроить своему подопечному бой с украинцем Александром Усиком.

"Хотим организовать бой с Усиком. Если получится, то это будет фантастический бой. Дайте Дереку шанс в борьбе за титулы в супертяжелом весе. Усик обязательный претендент на титул чемпиона мира WBO, а Дерек как раз выиграл титул WBO. Так что было бы резонно устроить им бой", – сказал Хэй.

'WE WANT USYK' - DAVID HAYE SAYS PRICE WOULD'VE BEEN 'KNOCKED OUT' - REACTS TO CHISORA WIN https://t.co/kOXGsIiMyX — iFL TV™ (@IFLTV) October 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне.

13 октября Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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