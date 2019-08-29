"Есть проблема": промоутер Усика сделал громкое заявление

Украинец Александр Усик и болгарин Кубрат Пулев создают проблемы для победителя реванша Энтони Джошуа – Энди Руис.

Оба боксера одновременно претендуют на проведения боя с победителем повторного поединка британца и мексиканца. При этом Усик твердо намерен выйти в ринг с новым чемпионом первым, рассказал промоутер Эдди Хирн, который ведет дела украинца.

Эдди Хирн (справа) Sky Sports

"Победитель реванша Джошуа – Руис будет выбирать с кем будет боксировать в следующем бою. При этом мы сталкиваемся с проблемой так как Усик и Пулев в один голос сказали: "Вы обязаны драться затем со мной". Усик действительно этого хочет", – цитирует Хирна Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали сенсационное имя соперника Александра Усика по первому бою в супертяжелой весовой категории.

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