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"Есть проблема": промоутер Усика сделал громкое заявление

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Украинец Александр Усик и болгарин Кубрат Пулев создают проблемы для победителя реванша Энтони Джошуа – Энди Руис.

Оба боксера одновременно претендуют на проведения боя с победителем повторного поединка британца и мексиканца. При этом Усик твердо намерен выйти в ринг с новым чемпионом первым, рассказал промоутер Эдди Хирн, который ведет дела украинца.

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Эдди Хирн (справа)

Эдди Хирн (справа)

Sky Sports

"Победитель реванша Джошуа – Руис будет выбирать с кем будет боксировать в следующем бою. При этом мы сталкиваемся с проблемой так как Усик и Пулев в один голос сказали: "Вы обязаны драться затем со мной". Усик действительно этого хочет", – цитирует Хирна Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали сенсационное имя соперника Александра Усика по первому бою в супертяжелой весовой категории.

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Персоны
Александр Усик Эдди Хирн Кубрат Пулев Энтони Джошуа
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