"Есть плюха": экс-чемпион мира дал прогноз на бой Гвоздика

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Сидоренко (22-3-2, 7 КО) считает, что Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) победит в поединке против француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

"Гвоздик – очень техничный боксер. У него стандартная стойка, но он интересно боксирует. Он очень сложный для своих соперников. Да и у него есть так называемая "плюха" – он может ударить. Это один из плюсов, за счет которых Гвоздик может выйти победителем. Нгумбу? Шанс есть у всех – что у соперника, что у тебя. Возможно, у кого-то будет травма во время поединка. Это бокс – все может быть. Это не три любительских раунда, а двенадцать, поэтому все может случиться", - заявил Сидоренко в интервью Luckypunch.net.

Напомним, что Александр Гвоздик проведет добровольную защиту титула в субботу, 30 марта, в Филадельфии (США) на 2300 Arena.

В своем крайнем поединке 1 декабря Гвоздик завоевал титул чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

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