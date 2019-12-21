"Есть к нему вопросы": российский чемпион готов подраться с Усиком

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал о том, что хотел встретиться в ринге с Александром Усиком, но команда украинца ему отказала.

Россиянин в интервью "Спорт-Экспрессу" признался, что не разделяет восторгов по поводу успехов украинского боксера.

Артур Бетербиев Xsport.ua

"По боксу у меня есть к Усику вопросы. Что на Олимпиаде, что на чемпионате мира. Когда был шанс его вызвать – я вызвал! Усик был абсолютным чемпионом, я – чемпионом мира IBF. Мне в тот момент предложили два контракта. Практически одинаковые. Один от Top Rank, второй – от Эдди Хирна, английского промоутера, который ведет дела Усика. Хирну отвечаю: "Если гарантируешь бой с Усиком – иду к тебе, подписываем". Они взяли неделю на обдумывание – и отказались. Может, им неинтересно было", – вспоминает россиянин.

Он также добавил, что в случае с его несостоявшимся поединком против Усика был риск как для него, так и для украинца.

"Я шел на этот шаг, не чувствуя себя супербоксером. Или суперменом. Не было такого! Просто хотел попробовать. А сейчас тема закрыта. Отказались – ну и ладно. Усик как раз уходил в абсолютную категорию. Может, потому бой и не случился", – добавил Бетербиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября Артур Бетербиев одержал победу техническим нокаутом в чемпионском поединке над украинцем Александром Гвоздиком в рамках полутяжелой весовой категории.

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