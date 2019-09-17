Главная Новости
17 сентября • обновлено в 22:02
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Есть хорошие люди": непобедимый украинский боксер высказался о России

Читать материал на украинском

Украинский чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) затронул в интервью политические вопросы.

Влад Сиренко

Влад Сиренко

"Хотелось бы, чтобы спорт был вне политики. Но это нереально, потому что спорт – это и есть политика. В идеале эти вещи не должны связываться. Впрочем, это мечты, которые никогда не сбудутся. Мое отношение к России? Россия – это Россия. Везде есть хорошие и плохие люди. В каждой стране и каждой религии. Поэтому я не буду говорить, что вся Россия плохая. Те люди, которые приходят на нашу землю и воюют против нас, конечно, злые. Однако не все там разделяют такую точку зрения", - цитирует Сиренко "Главком".

Новости
"Даже в России": освобожденный украинский моряк привел интересный факт о "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, Сиренко 23 июня добыл 12-ю победу на профессиональном ринге. На вечере бокса в ЮАР 24-летний киевлянин нокаутировал россиянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Персона
Владислав Сиренко
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
0
Смешно
6
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Может и есть на расии хорошие люди. Возможно. Допускаю. Но это не имеет никакого значения. Они все враги ! И совершенно похрен какие. Хороший враг должен быть уничтожен точно так же как и плохой. Нужно только помнить, что в этой расйской клоаке все они в одно дерьмо вымазаны. И ни к чему разираться на ком из них какое дерьмо висит. Спрос с этих выродкеов одинаковый
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кристина Стефанова, Не отвлекайся от своего основного занятия, соска мусорная.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Levitsky Valery, распетушился-то, раскудахтался, рэмбо комнатный. Надо полагать, с фронта пишешь, с "нулевой позиции", в передышке между боями? Лошара.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel