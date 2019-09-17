"Есть хорошие люди": непобедимый украинский боксер высказался о России

Украинский чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) затронул в интервью политические вопросы.

Влад Сиренко

"Хотелось бы, чтобы спорт был вне политики. Но это нереально, потому что спорт – это и есть политика. В идеале эти вещи не должны связываться. Впрочем, это мечты, которые никогда не сбудутся. Мое отношение к России? Россия – это Россия. Везде есть хорошие и плохие люди. В каждой стране и каждой религии. Поэтому я не буду говорить, что вся Россия плохая. Те люди, которые приходят на нашу землю и воюют против нас, конечно, злые. Однако не все там разделяют такую точку зрения", - цитирует Сиренко "Главком".

Как сообщал OBOZREVATEL, Сиренко 23 июня добыл 12-ю победу на профессиональном ринге. На вечере бокса в ЮАР 24-летний киевлянин нокаутировал россиянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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