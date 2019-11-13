"Если я проиграю..." Уайлдер высказался о реванше с Ортисом

Американский чемпион супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) рассказал, что не испытывает волнения перед предстоящим реваншем с кубинцем Луисом Ортисом.

При этом обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) признался, что не расстроится в случае своего поражения.

"Если я проиграю Ортису, значит, так и будет. Поражение – это поражение, которое не определяет, кто ты. Многие люди терпели неудачи в жизни, но иногда она может быть великой вещью. Многие парни потеряли свои титулы, и они нуждались в этой потере. И когда вы видели, как они возвращаются, вы видели, что они сделали. Жизнь – это о взлетах и падениях. Все хотят быть на вершине и все хотят успеха", – сказал Уайлдер в интервью FightHype.com.

Деонтей Уайлдер boxingnews24.com

Отметим, что матч-реванш Уайлдер – Ортис состоится 23 ноября в Лас-Вегасе. В первом поединке американец добыл победу техническим нокаутом в 10-м раунде, но сам был на грани поражения в седьмой трехминутке.

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