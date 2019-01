''Если вы…'' Кличко обратился к фанатам

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился советом, как сохранить мотивацию в любом виде деятельности. По мнению легендарного спортсмена, главное – это то, к чему стремится человек.

"Если вы не одержимы своей целью, выберите другую", - написал Кличко на своей странице в Twitter.

If you’re not obsessed with your goal, choose another!