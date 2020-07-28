Если тебя гонят, обзывают – это круто, – Усик

Александр Усик заявил, что проанализировал события, которые произошли на протяжении последнего полугода, и решил молчать, но отметил, что те, кого "гонят и обзывают", движутся в правильном направлении.

"Если тебя гонят, обзывают – это круто. Значит, ты что-то правильно делаешь. Надо стремиться вперед. Я знаю по себе, я православный христианин, всю жизнь мне говорили, что я что-то неправильно делаю: или мне не надо заниматься боксом, или о том, что я в 21-м веке верю в бога. За последние полгода, анализируя то, что происходит, я еще больше задумался о том, что я буду молчать и делать. То, что мне нужно, я скажу. Я вышел из соцсетей, новостей. Я считаю, что это лишнее и забирает слишком много времени", – заявил Усик в интервью на YouTube-канале Usyk17.

Ранее действия и слова боксера вызвали массу недовольства в украинском обществе. Вместе с Василием Ломаченко они были внесены в базу сайта "Миротворец" за участие в российском фильме о церкви, а борец Богдан Грицай вызвал Александра на бой без правил после видео, в котором боксер показывает, как нокаутирует "диванных экспертов".

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик высказался прекращении сотрудничества с украинской промоутерской компанией.