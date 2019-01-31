''Если бы профукал...'' Ломаченко высказался об Усике

Украинец Василий Ломаченко заявил, что не пытается во что бы то ни стало повторить успех своего кума Александра Усика, который в минувшем году стал абсолютным чемпионом мира.

"У меня нет никакого соревновательного момента с Усиком. Я реалист и понимаю, что это дело случая. Ему подвернулся шанс и он его использовал. Я бы расстроился и критиковал его, если бы он этот шанс профукал. А так ему выпал случай, он его использовал. За него можно только радоваться. Он напомнил о нашей стране. Потому что своей громкой победой он напомнил о флаге нашей страны", – сказал Ломаченко в интервью своему официальному YouTube-каналу.

Василий Ломаченко и Александр Усик facebook.com/Alexanderusyk

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся