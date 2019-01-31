МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Если бы профукал...'' Ломаченко высказался об Усике

1.6тЧитать материал на украинском

Украинец Василий Ломаченко заявил, что не пытается во что бы то ни стало повторить успех своего кума Александра Усика, который в минувшем году стал абсолютным чемпионом мира.

"У меня нет никакого соревновательного момента с Усиком. Я реалист и понимаю, что это дело случая. Ему подвернулся шанс и он его использовал. Я бы расстроился и критиковал его, если бы он этот шанс профукал. А так ему выпал случай, он его использовал. За него можно только радоваться. Он напомнил о нашей стране. Потому что своей громкой победой он напомнил о флаге нашей страны", – сказал Ломаченко в интервью своему официальному YouTube-каналу.

Василий Ломаченко и Александр Усик

Василий Ломаченко и Александр Усик

facebook.com/Alexanderusyk

Новости
Соперник Ломаченко: где смотреть чемпионский бой Чаниев — Комми

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Александр УсикВасилий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги