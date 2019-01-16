''Самоуверенный'': у Ломаченко поставили на место нагрубившего боксера

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум не уверен, что американец Теофимо Лопес еще не готов к поединку против нашего спортсмена.

Ранее лучший проспект 2018 года бросил дерзкий вызов нашему боксеру.

"Я еще не встречал такого самоуверенного мальчишку, как Теофимо и его отец. Они хотят провести бой с Ломаченко, но я думаю, что ему пока еще рано", - рассмеялся американский менеджер в интервью Youtube-каналу PepTalkUK.

Теофимо Лопес fightnews.info

Напомним, что накануне боя Василия Ломаченко с пуэрториканцем Хосе Педрасой 8 декабря отец и тренер Теофимо Лопеса пообещал украинцу, что его сын "убьёт" нашего боксера в ринге, если их очная схватка состоится. При этом Лопес-старший уверен, что его подопечный сможет выиграть пояс WBC, чтобы провести бой с Ломаченко. При этом Теофимо уверен, что его сын без проблем победит украинца.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум заявил, что украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) летом отправится в Британию на бой с обязательным претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО). Но сперва в планах украинца — завоевание третьего чемпионского пояса в дивизионе по версии IBF.

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