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''Самоуверенный'': у Ломаченко поставили на место нагрубившего боксера

1.8тЧитать материал на украинском

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум не уверен, что американец Теофимо Лопес еще не готов к поединку против нашего спортсмена.

Ранее лучший проспект 2018 года бросил дерзкий вызов нашему боксеру.

"Я еще не встречал такого самоуверенного мальчишку, как Теофимо и его отец. Они хотят провести бой с Ломаченко, но я думаю, что ему пока еще рано", - рассмеялся американский менеджер в интервью Youtube-каналу PepTalkUK.

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Теофимо Лопес

Теофимо Лопес

fightnews.info

Напомним, что накануне боя Василия Ломаченко с пуэрториканцем Хосе Педрасой 8 декабря отец и тренер Теофимо Лопеса пообещал украинцу, что его сын "убьёт" нашего боксера в ринге, если их очная схватка состоится. При этом Лопес-старший уверен, что его подопечный сможет выиграть пояс WBC, чтобы провести бой с Ломаченко. При этом Теофимо уверен, что его сын без проблем победит украинца.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум заявил, что украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) летом отправится в Британию на бой с обязательным претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО). Но сперва в планах украинца — завоевание третьего чемпионского пояса в дивизионе по версии IBF.

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Персоны
Боб АрумВасилий Ломаченко
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ну пиндосы совсем обнаглели, спорт и политика разные сферы. Истинного спортсмена не купишь, это заложено природой. Политик - проститутка, служит за бабло.
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