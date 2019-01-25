"Эра Кличко": легендарный чемпион высказался о нынешнем боксе

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжах Ленокс Льюис сравнил тенденции развития бокса со времен, когда он еще выступал на ринге.

Американский боксер вспомнил потрясающие выступления легендарного украинца Владимира Кличко.

"Сейчас становится все труднее физически соответствовать большой тройке в хэвивейте – Энтони Джошуа, Тайсону Фьюри и Деонтей Уайлдер. Это напоминает "Эру Кличко", когда он доминировал на ринге. В нем сочетались размеры, сила и навыки. Эта сложная комбинация привела его к успеху", - цитирует Льюиса World Boxing News.

Владимир Кличко http://klitschko-brothers.com

При этом легендарный боксер отметил, что у "большой тройки" есть хорошие конкуренты.

"Диллиан Уайт, Джозеф Паркер, Доминик Бризил и Луис Ортис – это сильные бойцы, которые могут дать хороший отпор. Тем не менее, их главное отличие состоит в том, что они не готовы физически так, как "большая тройка". Чтобы конкурировать с ними, нужно либо победить кого-то из них. С Джошуа, Фьюри и Уайлдером необходимо сражаться очень умно", - дал совет боксерам Льюис.

Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри World Boxing News

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о том, что легендарный боксер Владимир Кличко может возобновить карьеру. Супертяж Диллиан Уайт выразил желание сразиться с украинцем.

Кличко на своей официальной странице в Twitter опроверг эти слухи. Однако генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк уверен, что появившаяся информация может соответствовать действительности.

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